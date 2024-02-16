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02:00, 16 февраля 2024Из жизни

Коммунистические секс-работницы занялись экспроприацией денег буржуев-фетишистов

Фото: Jari Hindstroem / Shutterstock / Fotodom

В США богатые фетишисты консервативных взглядов прибегают к услугам коммунисток, которые унижают их за деньги. Об этом пишет Vice.

Журналист издания побеседовал с несколькими секс-работницами, которые специализируются на финансовой доминации. Любители этого фетиша испытывают удовольствие, когда отдают деньги БДСМ-госпоже и ничего не получают взамен. Как оказалось, многим из них также нравится, когда их унижают женщины с противоположными политическими взглядами.

«Правые, республиканцы, консерваторы возбуждаются, если приходится подчиняться леваку», — рассказала Vice доминатрикс с псевдонимом Госпожа XXX. Другая доминатрикс с псевдонимом Королева Рини сообщила, что заставляет своих «сабов» штудировать теоретиков марксизма.

Думаю, Маркса и Энгельса бы позабавило, если бы они увидели, как люди из рабочего класса выкачивают средства из лузеров-буржуев

Госпожа XXX

Доминатрикс с псевдонимом госпожа Грэвити объяснила, что всегда берет в расчет социальный статус и классовые привилегии своих клиентов. «Мне нравится разорять "сабов", которые богаче, а не беднее», — утверждает она.

Смысл социализма заключается в создании и распределении материальных ценностей в общих интересах, чтобы у всех был доступ к ресурсам, здравоохранению, жилью и достойной жизни. В капиталистическом обществе, где мужчины у власти контролируют все и монополизировали все ресурсы, это невозможно. Финансовая доминация, по-моему, может быть формой политического сопротивления такой эксплуатации

Госпожа Грэвити
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Ранее сообщалось, что 29-летняя доминатрикс из США, использующая псевдоним Богиня Рейо, рассказала, что зарабатывает 150 тысяч долларов в год, игнорируя мужчин. По ее словам, многие из ее клиентов — это мужчины, которые в обычной жизни могут позволить себе почти все.

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      Олег Парамонов
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