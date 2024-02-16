Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 16 февраля 2024Мир

Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины

Генсек ООН Гуттериш: нам нужен справедливый мир для России и Украины

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к справедливому миру для России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира», — сказал он.

По его словам, этот мир должен должен соответствовать Уставу всемирной организации и международному праву.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, призвав прекратить наносить удары по гражданским объектам. Он назвал подобные атаки неприемлемыми и подчеркнул необходимость срочно остановить их.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сдали несколько укрепрайонов в Авдеевке. Одна из лучших украинских бригад частично попала в окружение

      Набиуллина рассказала о последствиях возможной конфискации активов ЦБ

      Против Героя ДНР завели уголовное дело

      В Кировоградской области Украины прогремели взрывы

      Раскрыт размер пенсии Лолиты

      Россиянкам назвали самые модные стрижки на 2024 год

      В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности

      Поместье британского короля Карла III подверглось нападению вандалов

      Стало известно о взрывах в Полтавской области

      Домохозяйкам посоветовали срочно менять шторы в квартирах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше