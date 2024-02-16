Генсек ООН призвал к справедливому миру для России и Украины

Генсек ООН Гуттериш: нам нужен справедливый мир для России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к справедливому миру для России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира», — сказал он.

По его словам, этот мир должен должен соответствовать Уставу всемирной организации и международному праву.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, призвав прекратить наносить удары по гражданским объектам. Он назвал подобные атаки неприемлемыми и подчеркнул необходимость срочно остановить их.