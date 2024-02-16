Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:54, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Финалист «Фабрики звезд» раскрыл изнанку проекта

Финалист «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев рассказал, что на проекте был сценарий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский актер и режиссер, певец и финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Дмитрий Бикбаев раскрыл изнанку проекта. Подробностями он поделился в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

«На самом деле в нашей "Фабрике [звезд]" был определенный сценарий», — признался Бикбаев. По его словам, после проекта он общался с людьми, которые принимали участие в его создании. «Конечно, я собираю обратную связь, как для них это было. Как это было для нас [участников], в целом плюс-минус понятно. Конечно, был сюжет, задачи, которые ставились для каждого из нас», — отметил звезда шоу.

Финалист «Фабрики звезд» рассказал, что авторы проекта продумывали то, как должны были взаимодействовать друг с другом участники. «Конструировались конфликты, конструировалось самое главное — драматургия, чтобы это было интересно смотреть зрителю», — пояснил он и назвал реалити «управляемым проектом».

Ранее финалист седьмого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд» Влад Соколовский рассказал о блате на проекте. По его словам, он обзвонил «всех, кого можно было», и в итоге смог попасть на прослушивание, минуя большую очередь.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше