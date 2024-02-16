Финалист «Фабрики звезд» раскрыл изнанку проекта

Финалист «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев рассказал, что на проекте был сценарий

Российский актер и режиссер, певец и финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Дмитрий Бикбаев раскрыл изнанку проекта. Подробностями он поделился в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

«На самом деле в нашей "Фабрике [звезд]" был определенный сценарий», — признался Бикбаев. По его словам, после проекта он общался с людьми, которые принимали участие в его создании. «Конечно, я собираю обратную связь, как для них это было. Как это было для нас [участников], в целом плюс-минус понятно. Конечно, был сюжет, задачи, которые ставились для каждого из нас», — отметил звезда шоу.

Финалист «Фабрики звезд» рассказал, что авторы проекта продумывали то, как должны были взаимодействовать друг с другом участники. «Конструировались конфликты, конструировалось самое главное — драматургия, чтобы это было интересно смотреть зрителю», — пояснил он и назвал реалити «управляемым проектом».

Ранее финалист седьмого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд» Влад Соколовский рассказал о блате на проекте. По его словам, он обзвонил «всех, кого можно было», и в итоге смог попасть на прослушивание, минуя большую очередь.