Киркоров и Билан появились на телевидении после «голой вечеринки»

Киркоров и Билан появились в жюри телешоу «Маска» после «голой вечеринки»

Российские певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан появились на телевидении после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артисты приняли участие в телешоу «Маска» в качестве жюри, трейлер нового сезона программы доступен на сайте НТВ.

Звезды снялись в анонсе телепрограммы. Для участия в новом сезоне «Маски» Киркоров сменил имидж, переодевшись в черный костюм с белой рубашкой. Артист также примерил крупные очки и покрасил волосы в натуральный темный цвет.

Премьера пятого сезона телешоу состоится в воскресенье, 18 февраля.

Ранее стало известно, что авторы программы приняли решение не убирать Киркорова из эфира.

После участия в «голой вечеринке» и Киркоров, и Билан посещали Донецкую народную республику. Победитель конкурса «Евровидение-2008» побывал в Республиканском травматологическом центре, где преподнес детям подарки. Киркоров приехал в госпиталь Горловки, где пообщался с ранеными бойцами.