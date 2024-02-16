Коалиция союзников пообещала Украине один миллион дронов

Глава МО Латвии Спрудс: союзники поставят Украине 1 млн дронов в течение года

Коалиция союзников Украины поставит Киеву один миллион дронов в течение года, пообещал глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс в интервью Bloomberg.

«Первоочередная задача на данный момент — снабдить Украину этими очень необходимыми технологиями, а также найти баланс, особенно в условиях, когда все еще существует некоторая нехватка боеприпасов», — заявил он.

Спрудс подчеркнул, что украинский конфликт — не только конфликт Украины и России, но и столкновение конкурирующих оборонных предприятий.

Отмечается, что группа из 10 стран под руководством Латвии намерена поставить дроны к 24 февраля 2025 года.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его о дополнительных поставках боеприпасов, дронов и систем противовоздушной обороны. По его словам, Евросоюз с начала конфликта предоставил Киеву 88 миллиардов евро, 28 миллиардов из которых пошли на военные нужды.