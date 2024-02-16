Крымский мост перекрыли

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Мост перекрыли для автотранспорта в 13:00 пятницы, 16 февраля. Водителей, которые находятся на мосту, просят соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности и оставаться спокойными. За час до приостановки движения в канале отмечалось, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали 28 декабря. Примерно через полтора часа его вновь открыли для проезда.

В конце декабря на Крымском мосту образовалась серьезная пробка. На подъездах скопилось более 600 автомобилей. Из них 487 машин стояли в очереди со стороны Тамани и 164 машины — со стороны Керчи. Ожидание составляло около двух часов.