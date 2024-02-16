Россиянин Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 16 февраля. Она завершилась со счетом 6:3 в пользу «молний».

Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе россиянина 36 голов и 57 передач в 54 играх. Ближайший преследователь — Натан Маккиннон — отстает от него на четыре очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Стэнли.