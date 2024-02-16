Легионер клуба РПЛ сравнил Россию с Гвинеей-Бисау

Футболист Зе Турбо заявил, что люди в Гвинее-Бисау более открытые, чем в России

Нападающий «Нижнего Новгорода» и сборной Гвинеи-Бисау по футболу Зе Турбо сравнил Россию с родной страной. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам легионера клуба РПЛ, в России на более высоком уровне медицина и образование. «У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте — верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо», — заявил Зе Турбо.

Игрок также оценил возможность получения российского паспорта. «Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства», — заявил африканец.

Зе Турбо перешел в «Нижний Новгород» летом 2023 года. В 13 матчах нынешнего сезона РПЛ он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.