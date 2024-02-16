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11:01, 16 февраля 2024Россия

Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Каспийском море

В Дагестане лодка с тремя рыбаками перевернулась в Каспийском море

Фото: Алексей Даничев / РИ Новости

В Дагестане лодка с тремя рыбаками перевернулась в Каспийском море недалеко от реки Сулак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Накануне Каспийское море штормило, однако мужчин это не остановило — они взяли байду и отправились в путь. Они отплыли примерно на семь километров, когда шторм усилился, лодку опрокинуло волнами. По сведениям издания, один человек сумел спастись, двоих начали искать. При этом, по предварительной версии, двое — 34-летний и 21-летний мужчины могли утонуть.

Еще один рыбак пробыл в воде около трех часов, пока его не подобрала проходящая мимо лодка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области начали искать четырех мужчин, которые отправились на рыбалку на озеро Байкал и исчезли. Последний раз россиян видели в пяти километрах от полуострова Святой Нос.

До этого в Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания судна в мороз.

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      Анна Щербакова
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