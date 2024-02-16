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05:46, 16 февраля 2024Бывший СССР

В ВС России рассказали о деморализации ВСУ с помощью звуков

Минобороны РФ: экипажи звуковещательных станций включают для ВСУ похоронный марш

Фото: Globallookpress.com

Экипажи звуковещательных станций Вооруженных сил (ВС) России для деморализации украинских военных включают около их позиций похоронный марш и озвучивают фамилии погибших украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, группировка войск «Восток» ранее срывала планы Киева с помощью звука тяжелой гусеничной техники. «До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — рассказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что на некоторых участках после прослушивания марша украинские военные не оказывали серьезного сопротивления и просто сдавались. Специалисты добавили, что чаще всего российские военные вколючают призывы к украинским военным сложить оружие.

Ранее украинский офицер, сражавшийся в районе Авдеевки, сообщил, что новобранцы ВСУ страдают от отдышки и боятся звуков выстрелов.

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      Марина Совина
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