Охранник российской школы задержал восьмиклассника с топором

Shot: в Бурятии охранник школы задержал на входе восьмиклассника с топором

В Бурятии охранник задержал на входе восьмиклассника с топором. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района. После обеда два ученика поссорились из-за электронной сигареты. Старшеклассник отнял у восьмиклассника вейп и отказывался отдать. Тогда подросток сбегал домой и вернулся с топором. Охранник заметил мальчика с оружием, остановил его и вызвал полицию.

С родителями школьника беседуют правоохранители. Отмечается, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее стало известно, что в Омске четверо школьников ударили сверстника головой об трубу. Мальчики вчетвером напали на одноклассника и отпинали его ногами.