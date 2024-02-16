Парень снял пугающее видео в доме и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником AdamElam опубликовал на портале видео из своего дома, показавшееся ему пугающим. Увиденное озадачило пользователей сети.

Парень выложил видео, снятое в коридоре своего дома. На фоне можно услышать громкие звуки, похожие на гудки, происхождение которых автор публикации не мог понять. «Я слышу это каждую ночь в час. (...) Мне казалось, что я схожу с ума, но потом снял это на видео, и это меня напугало. Зачем это делают?» — подписал он публикацию.

В комментариях некоторые пользователи также сочли увиденное жутким. «Я слышал что-то подобное, когда путешествовал, в сельской местности. Никогда это не забуду», «Это Чужие. Они вернулись за тобой», — высказались они.

Другие же пользователи заявили, что происхождение необычного звука объяснимо. Они предположили, что так может звучать старая или поврежденная сигнализация или чей-то неисправный дверной звонок. Позднее автор публикации уточнил, что эти гудки издавал поднимающийся лифт.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографии квартиры своей мечты. В одной из комнат он обнаружил начертанную на стене пентаграмму. Пользователи сети сочли этот знак пугающим.