Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень снял пугающее видео в доме и озадачил пользователей сети

Кадр: видео @AdamElam

Пользователь Reddit с ником AdamElam опубликовал на портале видео из своего дома, показавшееся ему пугающим. Увиденное озадачило пользователей сети.

Парень выложил видео, снятое в коридоре своего дома. На фоне можно услышать громкие звуки, похожие на гудки, происхождение которых автор публикации не мог понять. «Я слышу это каждую ночь в час. (...) Мне казалось, что я схожу с ума, но потом снял это на видео, и это меня напугало. Зачем это делают?» — подписал он публикацию.

В комментариях некоторые пользователи также сочли увиденное жутким. «Я слышал что-то подобное, когда путешествовал, в сельской местности. Никогда это не забуду», «Это Чужие. Они вернулись за тобой», — высказались они.

Другие же пользователи заявили, что происхождение необычного звука объяснимо. Они предположили, что так может звучать старая или поврежденная сигнализация или чей-то неисправный дверной звонок. Позднее автор публикации уточнил, что эти гудки издавал поднимающийся лифт.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографии квартиры своей мечты. В одной из комнат он обнаружил начертанную на стене пентаграмму. Пользователи сети сочли этот знак пугающим.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

      В России оценили создание центра НАТО в Польше

      Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

      Женщина занималась сексом со своим единокровным братом и не знала об этом

      Парень снял пугающее видео в доме и озадачил пользователей сети

      Москвичам назвали срок прекращения рекордных снегопадов

      В России 500 человек эвакуировали из больницы из-за ложной тревоги

      ВСУ покинули несколько укрепленных районов под Донецком

      Концессионера Неверова из российского аэропорта увезли на допрос

      Под Москвой у переполненной людьми маршрутки на ходу отлетели колеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше