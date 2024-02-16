Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 16 февраля 2024Мир

Пентагон подсчитал траты России на СВО

Пентагон: Россия потратила на спецоперацию около 211 миллиардов долларов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия якобы потратила на спецоперацию около 211 миллиардов долларов. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине», — подчеркнула она.

Представительница Пентагона также утверждает, что, с точки зрения потерянного экономического роста, украинский конфликт обошелся России в 1,3 триллиона долларов.

В ноябре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что общий объем расходов на обеспечение обороноспособности страны в 2024 году составит почти 11 триллионов рублей. Он также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства и поддержка участников спецоперации (СВО) является ключевой задачей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина в марте 2022 года могла выйти на мирные договоренности с Москвой, однако не сделала этого. Официальный представитель Кремля также оценил возможность новых мирных переговоров Москвы с Киевом.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры России и Украины в 2022 году сошли на нет из-за США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США

      Индия резко увеличит число запусков ракет

      Командующий ВСУ рассказал об отступлении военных в Авдеевке

      Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения о безопасности с Украиной

      Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде

      Алиев призвал упразднить Минскую группу ОБСЕ

      Шольц пообещал не отправлять немецких солдат на Украину

      Посольство назвало оскорбительными слова президента Австрии о смерти Навального

      На Украине заметили уход поврежденной бронетехники ВСУ из Авдеевки

      Пентагон подсчитал траты России на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше