Пентагон: Россия потратила на спецоперацию около 211 миллиардов долларов

Россия якобы потратила на спецоперацию около 211 миллиардов долларов. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине», — подчеркнула она.

Представительница Пентагона также утверждает, что, с точки зрения потерянного экономического роста, украинский конфликт обошелся России в 1,3 триллиона долларов.

В ноябре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что общий объем расходов на обеспечение обороноспособности страны в 2024 году составит почти 11 триллионов рублей. Он также подчеркнул, что укрепление обороноспособности государства и поддержка участников спецоперации (СВО) является ключевой задачей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина в марте 2022 года могла выйти на мирные договоренности с Москвой, однако не сделала этого. Официальный представитель Кремля также оценил возможность новых мирных переговоров Москвы с Киевом.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры России и Украины в 2022 году сошли на нет из-за США.