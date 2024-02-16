Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 16 февраля 2024Забота о себе

Пластический хирург назвал способы улучшить форму груди после родов

Пластический хирург Снигирь: улучшить форму груди после родов поможет операция

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

После родов и грудного вскармливания тело женщины меняется, но если похудеть можно своими силами, то вернуть груди былую форму — задача сложная, рассказал пластический хирург клиники GMT Олег Снигирь. В комментарии для «Ленты.ру» специалист заявил, что улучшить форму груди поможет только операция, и назвал методы, которые применяют хирурги.

Чаще всего, по словам эксперта, женщины хотят улучшить форму и объем груди после кормления ребенка. «Многим женщинам нравится грудь во время периода кормления ребенка, но по его окончании объем пропадает. Поэтому некоторые пациентки приходят в клиники с просьбой увеличить бюст», — прокомментировал Снигирь.

Для увеличения груди используют импланты, продолжил пластический хирург. Однако, отметил он, есть и другой способ — подтяжка груди. В этом случае от обвисания избавляют путем удаления излишка жира и кожи.

Но можно и совместить эти два метода. За счет импланта восполняется объем груди, за счет подтяжки меняется ее форма. Импланты устанавливают так, что они не касаются молочной железы. Подтяжка также не затрагивает молочную железу. После таких манипуляций женщины могут и при повторной беременности спокойно кормить грудью

Олег Снигирьпластический хирург

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание на то, что операции на груди можно делать только через полгода-год после окончания грудного вскармливания.

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября 2020

Также к пластическим хирургам обращаются женщины, желающие уменьшить объем груди после родов, продолжил Снигирь. Однако такую операцию проводят по определенным показаниям.

«Редукционная пластика возможна, когда у женщины после родов и кормления грудь увеличилась на несколько размеров, стала тяжелой и доставляет большие неудобства, — объяснил он. — В таком случае речь идет не только об удалении избытка кожи, но и удалении тканей самой молочной железы».

Ранее Снигирь с коллегами рассказали, что нужно делать, если на коже появились растяжки. В частности, пластический хирург рассказал об эффективности коллагеновых инъекций.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Хазанов ответил на вопрос об эмиграции из России

      Собянин заявил об интеграции ВСМ и транспортной инфраструктуры Москвы

      Россиянин ударил женщину за отказ купить ему кофе вместо воды и попал на видео

      48-летняя бывшая участница Spice Girls показала фигуру в бикини

      Россия ускорит завоз нержавеющей стали из-за рубежа

      Россияне охладели к подержанным машинам

      Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

      В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки

      Во Франции против Жерара Депардье подали новую жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше