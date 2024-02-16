Поместье британского короля Карла III подверглось нападению вандалов

Daily Mirror: вандалы испортили траву на футбольном поле короля Великобритании

Футбольное поле, принадлежащее королю Карлу III, подверглось нападению вандалов. Об этом пишет Daily Mirror.

Полиция начала расследование после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве на одном из игровых полей в Дерсингеме, графство Норфолк. Поле относится к поместью Сандрингем, которым владеет британская королевская семья. Приходской совет Дерсингема арендует его для тренировок местной команды «Дерсингем Роверс».

Полиция проводит расследование по факту вандализма. Предполагается, что злоумышленники распылили средство от сорняков, чтобы испортить поле. Неизвестно, знает ли о произошедшем король.

В настоящий момент Карл III живет на ферме Вуд в Сандрингеме. Там он проходит лечение от недавно диагностированного рака. Источники сообщали, что жизнь в поместье создает более спокойные условия для выздоровления монарха.

Ранее Карл III впервые появился на публике после новостей о болезни. Он посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины неподалеку от поместья Сандрингем.