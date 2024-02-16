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10:53, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Попавший в больницу Петросян высказался о ближайшем концерте

Юморист Петросян заявил, что зрители смогут увидеть его на концерте 2 марта

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян, попавший в больницу, высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта. В беседе с ТАСС он заявил, что выступление не отменяется.

Представители агентства уточнили у артиста, смогут ли зрители увидеть его на выступлении в марте. «Смогут», — ответил Петросян.

Утром 12 февраля стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали. Сообщалось, что он упал во время прогулки по центру Москвы и повредил руку. Ему диагностировали перелом предплечья со смещением.

Петросяну провели операцию на руку, установив титановые пластины. Уточнялось, что артист находился в реанимации. Позднее предполагалось перевести его в обычную палату.

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      Мария Большакова
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