Попавший в больницу Петросян высказался о ближайшем концерте

Юморист Петросян заявил, что зрители смогут увидеть его на концерте 2 марта

Юморист Евгений Петросян, попавший в больницу, высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта. В беседе с ТАСС он заявил, что выступление не отменяется.

Представители агентства уточнили у артиста, смогут ли зрители увидеть его на выступлении в марте. «Смогут», — ответил Петросян.

Утром 12 февраля стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали. Сообщалось, что он упал во время прогулки по центру Москвы и повредил руку. Ему диагностировали перелом предплечья со смещением.

Петросяну провели операцию на руку, установив титановые пластины. Уточнялось, что артист находился в реанимации. Позднее предполагалось перевести его в обычную палату.