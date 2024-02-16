Популярный блогер рассказал о раздражающем поведении при онлайн-знакомствах

Популярный российский блогер и стилист Гоша Карцев рассказал, что его раздражает при онлайн-знакомствах. Поведение, вызывающее у него негативные эмоции, он описал в интервью блогерше Полине Трубенковой, доступном на YouTube.

Первым тревожным сигналом, по мнению Карцева, является его фотография на аватарке чужого профиля. Он поиронизировал, заявив, что не считает себя достаточно красивым для того, чтобы его изображения использовали другие люди.

Вторым неприятным моментом при знакомстве в интернете блогер счел то, что некоторые собеседники начинают разговор с того, что им нравится творчество Карцева. Также он вспомнил, как во время одной встречи человек, с которым он начал общаться в сети, цитировал его фразы из интервью.

«100 процентов не нужно говорить о том, что вы знаете человека, что вы его фанат. То, что вы можете законтачиться с этим человеком, — суперреально. Просто делайте это так, как это было бы с другим», — посоветовал блогер. Стилист подчеркнул, что медийные люди в жизни могут быть не такими, как на экране.

Ранее Карцев описал свои впечатления от работы с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Блогер назвал ее хамкой и подчеркнул, что та вела себя крайне развязно.

