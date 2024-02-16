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19:44, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный комик осудил радующихся бедам Блиновской россиян

Комик Соболев призвал не злорадствовать над попавшей в СИЗО Блиновской

Кадр: страница Ильи Соболева во «ВКонтакте»

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев осудил пользователей сети, которые радуются уголовному преследованию блогерши Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и ранее попавшей в СИЗО. В шоу «Самый лучший семейный подкаст», видео которого доступно во «ВКонтакте», он призвал не злорадствовать из-за чужих бед.

Высказываясь о реакции на дело Блиновской, Соболев заявил, что некоторые комментаторы в сети с жестокостью поддерживают серьезные наказания людям, которые, «по большей части, возможно, где-то ошиблись». Он выразил сожаление по поводу такой реакции на уголовное преследование блогерши.

«Не злорадствуйте горю другого человека. Неизвестно, что ждет вас и всех нас. Лучше посочувствуйте», — обратился юморист к зрителям. При этом супруга комика Наталья Соболева предположила, что лучшим наказанием для блогерши стал бы запрет заниматься инфобизнесом.

Ранее сообщалось, что суд отказался освободить Блиновскую из-под стражи. В суде блогерша заплакала, прося изменить ей меру пресечения. Она заявила, что ее нахождение под стражей негативно сказалось на здоровье детей.

Суд поместил Блиновскую в СИЗО в январе. Следствие попросило изменить ей меру пресечения, поскольку блогерша нарушала условия домашнего ареста.

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      Маргарита Щигарева
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