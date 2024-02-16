Пострадавший при обстреле ВСУ в Белгороде рассказал о моменте ракетного удара

Раненый при обстреле Белгорода Мазикин рассказал о пробившем машину осколке

Пострадавший при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде Дмитрий Мазикин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о моменте прилета ракеты. Он также поделился деталями о том, как получил ранение.

В момент прилета ракеты Дмитрий вместе с другом находился в машине на парковке возле торгового центра на пересечении улиц Лермонтова и Плеханова.

«До момента прилета мы услышали, как летит ракета. Я говорю своему другу: "заводи машину, надо уезжать отсюда, потому что прятаться негде". Мы, получается, выезжаем с парковки, я вижу, как летит ракета с неба в землю, взрыв очень сильный, мы в панике. Мне в этот момент, когда был взрыв, пробило ногу в ботинок. Я в шоке, я ему кричу: "полетели во вторую городскую больницу срочно, по ходу у меня там пальцев даже нету". Я боялся даже ботинок снять, мне его сняли только в больнице, но все хорошо обошлось», — описал момент прилета пострадавший.

В больнице ему диагностировали сильный ушиб и сразу оказали помощь. Осколок Дмитрий достал из ботинка сам. От госпитализации он отказался.

Последствия прилета в Белгороде Личный архив Дмитрия Мазикина для «Ленты.ру»

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, оказались разрушены квартиры, расположенные поблизости.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что число раненых после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось и достигло 19 человек, еще один местный житель самостоятельно обратился в больницу.

