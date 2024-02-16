Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

Mash опубликовал видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

В сети появилось видео со звуком взрыва, напугавшего жителей Ростова-на-Дону. Запись опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно спальный район города и идущих по нему людей. Спустя несколько секунд раздается громкий звук.

По информации издания, местные жители заметили столб дыма, но не уточняется, в каком районе Ростова-на-Дону.

Дополнение: Как уточнил Don Mash, столб дыма оказался паром от котельной.

Ранее правительство Ростовской области со ссылкой на данные военных опровергло, что источником звука взрыва является работа средств противовоздушной обороны.

О звуках взрывов, прогремевших в небе над Ростовом-на-Дону, стало известно днем 16 февраля. Громкие звуки также слышали в Аксае, Шахтах, Батайске, Азове и Новочеркасске. Их источник на данный момент неизвестен.