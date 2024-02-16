Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

Путин назвал высокую ключевую ставку мерой по борьбе с инфляцией

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка Центробанка России (ЦБ РФ) является временным шагом по борьбе с инфляцией, и властям удастся добиться соответствующих планам показателей, сообщает РИА Новости.

«В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей — тех, которые мы перед собой ставим, и правительство, и Центральный банк имею в виду», — приводит агентство слова главы государства, сказанные на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

Путин высказался по этому вопросу на фоне решения совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне в 16 процентов годовых.

В Центробанке отметили, что текущий уровень показателя начинает оказывать влияние на ситуацию, о чем, в частности, свидетельствует снижение инфляционных ожиданий и замедление роста цен по сравнению с осенним уровнем, но вести речь о снижении ставки пока рано.