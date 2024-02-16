Рогов прокомментировал слова Фицо об уходе России из Донбасса и Крыма

Рогов о словах Фицо об уходе России из Крыма: речь идет о принятии реальности

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ближе других западных политиков приблизился к пониманию событий в зоне спецоперации, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.

Так Рогов прокомментировал слова главы словацкого правительства, заявившего о нереальности ухода России из Донбасса и Крыма.

По словам общественника, большинство представителей западных политических кругов находятся «в стадии отрицания или гнева». В то же время Фицо «активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», добавил он.

Ранее заявление Фицо прокомментировали в Совфеде. Сенатор Сергей Цеков заявил, что словацкий премьер занял правильную позицию. Он добавил, что поддержавшие Киев западные политики окажутся в лагере проигравших.