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12:27, 16 февраля 2024Россия

Рогов прокомментировал слова Фицо об уходе России из Донбасса и Крыма

Рогов о словах Фицо об уходе России из Крыма: речь идет о принятии реальности
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ближе других западных политиков приблизился к пониманию событий в зоне спецоперации, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.

Так Рогов прокомментировал слова главы словацкого правительства, заявившего о нереальности ухода России из Донбасса и Крыма.

По словам общественника, большинство представителей западных политических кругов находятся «в стадии отрицания или гнева». В то же время Фицо «активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», добавил он.

Ранее заявление Фицо прокомментировали в Совфеде. Сенатор Сергей Цеков заявил, что словацкий премьер занял правильную позицию. Он добавил, что поддержавшие Киев западные политики окажутся в лагере проигравших.

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      Алан Босиков
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