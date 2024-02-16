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17:19, 16 февраля 2024Забота о себе

Некоторых мужчин призвали отказаться от бритья

Фото: Unsplash

Мужчинам с себорейным дерматитом, розацеа и другими кожными заболеваниями следует бриться с осторожностью или вовсе перестать это делать. Отказаться от бритья кандидат медицинских наук, дер­матовенеролог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Быстрицкая призвала некоторых россиян в комментарии для aif.ru.

Врач объяснила, что при себорейном дерматите бритье может вызвать боль и отеки. Также микротравмы из-за этой процедуры могут увеличить шелушение, спровоцированное кожным заболеванием.

При обост­рениях рекомендуется уменьшить частоту бритья, пройти курс лечения, и, возможно, задуматься о других методах удаления волос

Елена Быстрицкаядерматовенеролог

Также кожа становится чувствительной и воспаленной у пациентов с розацеа, продолжила Быстрицкая, поэтому бритье может приносить им боль, но что еще хуже — способствовать распространению инфекции.

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Дерматовенеролог обратила внимание, что эта процедура категорически противопоказана при акне. По ее словам, из-за того, что лезвие травмирует прыщи, гной из них распространяется по коже.

В заключение Быстрицкая рекомендовала мужчинам сначала вылечить кожу и только после этого регулярно бриться. Помимо этого, она предложила использовать после процедуры успокаивающие средства с натуральными добавками — календулой, ромашкой, алоэ.

Ранее косметолог и дерматовенеролог Татьяна Пичугина назвала методы борьбы с врожденным дефектом кожи. Во время лечения так называемой гусиной кожи — кератоза — необходимо сдать анализы на гормоны и нормализовать питание.

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      Алиса Дмитриева
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