Россиянам перечислили самые опасные процедуры для красоты

Дерматовенеролог Аносов назвал опасной процедурой красоты ринопластику филлерами

Дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Павел Аносов перечислил россиянам самые опасные косметологические процедуры, в частности, к ним он отнес безоперационную ринопластику. Об этом он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Аносов предупредил, что эстетические процедуры красоты, включая чистки, пилинги и массажи, считаются безвредными, однако иногда врачебная косметология может привести к угрожающим жизни ситуациям. По словам врача, нежелательные осложнения можно получить от любых манипуляций.

Одной из самых востребованных и в то же время опасных процедур Аносов назвал контурную пластику — коррекцию микрорельефа кожи и устранение косметических дефектов — инъекциями филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Особую осторожность он призвал соблюдать при безоперационной ринопластике.

Помимо изменения формы носа филлерами, проблемами со здоровьем может закончиться их введение в подглазничную область для избавления от борозд и темных кругов под глазами, а также коррекция носослезной борозды. Все эти зоны считаются максимально опасными из-за особенностей анатомии лица в общем и конкретного человека в частности Павел Аносов дерматовенеролог

В число часто встречающихся, но в то же время обратимых осложнений этой процедуры Аносов включил сдавливание сосудов и, как следствие, ишемию тканей (недостаточность кровообращения). Впоследствии это может привести к некрозу. «Также из-за неправильной техники введения может произойти эмболизация крупных сосудов, когда препарат попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток. В таких случаях время на решение проблемы идет на минуты, а последствиями могут быть слепота и инсульт», — рассказал дерматовенеролог.

Чтобы избежать опасных последствий, Аносов рекомендовал внимательно выбирать косметолога и, прежде чем доверить ему лицо, убедиться в наличии у него всех разрешений и документов об образовании. Также он отметил, что не последнее значение имеют сами препараты, которые врач использует в практике. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что сегодня рынок заполнен огромным количеством «серых» и «черных» филлеров, которые либо ввозятся и продаются без соответствующих документов, либо вообще не разрешены к использованию в России. Перед процедурой доктор обязательно должен показать, что конкретно он планирует использовать, показать целостность упаковки и сроки годности препаратов, подытожил Аносов.

Ранее дерматолог Алина Купцова назвала способы избежать нежелательных последствий после похода к косметологу. В частности, по ее словам, на чистку лица нельзя отправляться с кожными воспалениями, иначе можно получить рубцы.