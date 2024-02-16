Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 16 февраля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили самые опасные процедуры для красоты

Дерматовенеролог Аносов назвал опасной процедурой красоты ринопластику филлерами

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Павел Аносов перечислил россиянам самые опасные косметологические процедуры, в частности, к ним он отнес безоперационную ринопластику. Об этом он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Аносов предупредил, что эстетические процедуры красоты, включая чистки, пилинги и массажи, считаются безвредными, однако иногда врачебная косметология может привести к угрожающим жизни ситуациям. По словам врача, нежелательные осложнения можно получить от любых манипуляций.

Одной из самых востребованных и в то же время опасных процедур Аносов назвал контурную пластику — коррекцию микрорельефа кожи и устранение косметических дефектов — инъекциями филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Особую осторожность он призвал соблюдать при безоперационной ринопластике.

Помимо изменения формы носа филлерами, проблемами со здоровьем может закончиться их введение в подглазничную область для избавления от борозд и темных кругов под глазами, а также коррекция носослезной борозды. Все эти зоны считаются максимально опасными из-за особенностей анатомии лица в общем и конкретного человека в частности

Павел Аносов дерматовенеролог
Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

В число часто встречающихся, но в то же время обратимых осложнений этой процедуры Аносов включил сдавливание сосудов и, как следствие, ишемию тканей (недостаточность кровообращения). Впоследствии это может привести к некрозу. «Также из-за неправильной техники введения может произойти эмболизация крупных сосудов, когда препарат попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток. В таких случаях время на решение проблемы идет на минуты, а последствиями могут быть слепота и инсульт», — рассказал дерматовенеролог.

Чтобы избежать опасных последствий, Аносов рекомендовал внимательно выбирать косметолога и, прежде чем доверить ему лицо, убедиться в наличии у него всех разрешений и документов об образовании. Также он отметил, что не последнее значение имеют сами препараты, которые врач использует в практике. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что сегодня рынок заполнен огромным количеством «серых» и «черных» филлеров, которые либо ввозятся и продаются без соответствующих документов, либо вообще не разрешены к использованию в России. Перед процедурой доктор обязательно должен показать, что конкретно он планирует использовать, показать целостность упаковки и сроки годности препаратов, подытожил Аносов.

Ранее дерматолог Алина Купцова назвала способы избежать нежелательных последствий после похода к косметологу. В частности, по ее словам, на чистку лица нельзя отправляться с кожными воспалениями, иначе можно получить рубцы.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

      Арестович назвал себя русским

      Таинственного голого мужчину пришлось спасать с помощью вертолета

      В Яндексе рассказали о скидках на продукты для курьеров и таксистов

      Россиянам предложили дешево слетать за границу на майские праздники

      Россиянам перечислили самые опасные процедуры для красоты

      В Парагвае заявили о согласовании матча против России с УЕФА и КОМНЕБОЛ

      В ЕС предупредили о желании французских ультраправых «захватить Европарламент»

      Офицер отряда «Шторм» рассказал о бывших заключенных в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше