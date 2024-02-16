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11:40, 16 февраля 2024Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

82 процента россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным аналитиков, отрицательно работу Путина оценили 6 процентов респондентов. На вопрос о доверии главе государству положительно ответили 83 процента опрошенных. Еще 9 процентов заявили, что скорее не доверяют президенту.

Как отмечает ФОМ, опрос в виде интервью проводился с 9 по 11 февраля. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Подчеркивается, что статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Согласно данным предыдущего опроса ФОМ, опубликованным 9 февраля, работу Путина положительно оценивал 81 процент россиян. 8 процентов заявили, что работа выполняется скорее плохо. О доверии к главе государства заявляли 80 процентов опрошенных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян Путину стабильно высокий на протяжении многих лет. По его словам, это говорит об одобрении россиянами действий главы государства, а также о том, что люди чувствуют на себе результаты его работы.

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      Сергей Истомин
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