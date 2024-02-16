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07:31, 16 февраля 2024Путешествия

Россиянка описала менталитет жителей Узбекистана фразой «женщина — никто»

Фото: Joel Heard / Unsplash

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала об особенностях менталитета местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметила, что многим вещам у узбекистанцев стоило бы поучиться. «Это любовь к детям, уважение к старшим, отзывчивость и потрясающее гостеприимство», — пояснила она. Тем не менее некоторые традиции страны, по словам блогерши, не укладываются в голове.

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Россиянка рассказала, что родители мужа являются авторитетом в семье, распоряжаются деньгами и принимают все значимые решения. «Женщина — никто», — такой фразой описала автор отношения в традиционных узбекских браках. По ее словам, жена воспринимается как прислуга, тогда как мужья могут заводить романтические отношения с другими женщинами.

Путешественница также отметила, что в Узбекистане большое значение имеет общественное мнение и знакомства, благодаря которым решаются все вопросы. «Мне это кажется очень неправильным, — поделилась она. — Ведь то, получит молодой человек работу или нет, должно определяться не тем, кто его отец, а знаниями и образованием».

Автор добавила, что узбекистанцам свойственно стремление к «показушной роскоши». «Чем больше элементов стиля барокко, золота, лепнины, тем лучше. При этом материалы могут использоваться самые дешевые и не очень качественные», — пояснила россиянка.

Эта же тревел-блогерша развеяла распространенные предубеждения об Узбекистане. Так, она назвала его безопасной страной, в особенности для путешественников.

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      Мария Борисова
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