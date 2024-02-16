Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские начали розыск напавшего на подростка-мигранта мужчину

В Петербурге подростка-мигранта изрезали ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину разыскивают за нападение на 15-летнего подростка-мигранта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вечером 14 февраля в доме на улице Дмитрова соседи заметили на лестничной клетке мальчика в крови. Они вызвали скорую. У потерпевшего диагностировали раны груди и живота.

Пострадавший — гражданин Узбекистана, однако он не состоит на миграционном учете. Российские полицейские подозревают в нападении его земляка.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Прогноз роста экономики России повысили

      В Москве рассказали о помощи разработчикам медицинских нейросетей

      53-летняя Клаудия Шиффер прикрыла голую грудь сумкой на фото

      Россия созвала заседание Совбеза по борьбе с терроризмом

      Офицер отряда «Шторм» рассказал о борьбе с дронами в зоне СВО

      Пользователям старых ПК предложили альтернативу Windows

      Россиянин напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

      В НАТО обеспокоились производством оружия в России

      На Украине взрыв повредил объект портовой инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше