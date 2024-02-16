Российские полицейские начали розыск напавшего на подростка-мигранта мужчину

В Петербурге подростка-мигранта изрезали ножом

В Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину разыскивают за нападение на 15-летнего подростка-мигранта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вечером 14 февраля в доме на улице Дмитрова соседи заметили на лестничной клетке мальчика в крови. Они вызвали скорую. У потерпевшего диагностировали раны груди и живота.

Пострадавший — гражданин Узбекистана, однако он не состоит на миграционном учете. Российские полицейские подозревают в нападении его земляка.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности.