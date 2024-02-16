Российских чиновников обвинили в отправке ржавых «УАЗиков» в зону СВО

«Новые Известия»: чиновников Татарстана обвинили в отправке ржавых машин на СВО

Чиновников из Татарстана обвинили в отправке ржавых «УАЗиков» в зону проведения специальной военной операции (СВО), передают «Новые Известия».

До этого бойцы в видеообращении заявили, что сотрудники администрации российского города Зеленодольска направили им неисправные машины. По мнению военных, чиновники таким образом занимались «показухой».

«Эта техника пригодна только на запчасти, покрышки уже треснули, один выезд и все, она не вернется. Как она может раненых вывозить», — возмутился один из военнослужащих. Мужчина добавил, что присланную гуманитарную помощь намерены использовать в качестве ложных мишеней.

Главе города Михаилу Афанасьеву вместе с директором предприятия, которое передало машины на фронт, пришлось объясняться. Мэр пообещал принять меры, а отправку грузов в будущем доверил контролировать организации «Боевое братство».

Присутствовавший на встрече руководитель местного отделения Марсель Мурзабаев посоветовал военным «не выплескивать свои плохие эмоции на Зеленодольск». По его мнению, бойцам следует прекратить панику, поскольку «негативные видео выгодно использовать нашим врагам».

Ранее сообщалось, что на границе Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР) нашли на свалке груз для участников спецоперации.