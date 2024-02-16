Российский пенсионер показал интимные фото подросткам и попал под следствие

В Приморье задержали пенсионера, показывавшего интимные фото несовершеннолетним

В Приморском крае задержали 74-летнего местного жителя, показывавшего интимные фотографии несовершеннолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация, что на улице Севастопольской неизвестный гражданин показывает подросткам непристойные кадры.

Полицейские установили его личность и местонахождение. Ранее мужчина не был судим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ и решается вопрос об аресте пенсионера.

Ранее в Москве задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы.