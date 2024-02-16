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10:04, 16 февраля 2024Спорт

РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам

РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам в 2022 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла второе место в Европе по сумме некоммерческих доходов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных европейских ассоциаций (УЕФА).

Они составили 260 миллионов долларов и включают деньги, полученные от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий и нефутбольной деятельности. Лидером по этом показателю является французская лига 1 (270 миллионов).

Некоммерческие доходы составляют 25 процентов от всех доходов в РПЛ. По этому показателю лига находится на третьем месте в Европе. Ее опережают Бельгия (27) и Швейцария (28). Большую часть некоммерческого дохода РПЛ составляют государственные субсидии.

Чемпионат России находится на зимней паузе. Турнир возобновится 1 марта.

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      Алексей Гусев
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