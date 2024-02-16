В НАТО обеспокоились производством оружия в России

FT: страны НАТО обеспокоены возрождением военной промышленности России

Страны НАТО обеспокоились темпами производства военной промышленности России. Об этом написала газета Financial Times (FT).

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными», — отмечается в публикации FT.

Журналисты отметили, что российская военная отрасль только за 2023 год произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков. При этом будущее НАТО стоит под вопросом из-за возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства.

Ранее президент США Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности стране. Предполагается, что опасность якобы связана с разработкой противоспутникового оружия.