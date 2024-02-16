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15:34, 16 февраля 2024Путешествия

Самолет с 17 пассажирами сел на пляже и сбил мужчину на глазах у жены

Самолет Cessna с 17 иностранцами сел на пляже в Мексике и сбил человека

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на пляже в районе города Пуэрто-Эскондидо в Мексике и задавил человека. Подробности сообщил портал 6to Vision.

Инцидент произошел днем 11 февраля. Известно, что лайнер Cessna 208 компании Skydive Puerto Escondido перевозил 17 иностранцев, которые готовились к прыжкам с парашютом. По невыясненным причинам самолет сел на местном пляже Бакочо.

Уточняется, что сначала борт столкнулся с легковым автомобилем, а потом наехал на группу отдыхающих. Воздушное судно сбило 62-летнего мужчину на глазах у его жены, он не выжил. Еще несколько человек, в том числе пассажиры и экипаж Cessna, были госпитализированы.

Авиационные власти начали расследование, чтобы установить причины авиакатастрофы. По предварительным данным, у самолета могла возникнуть неисправность двигателя.

Ранее 16 февраля сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании ударился хвостом о землю при вылете из Шереметьево. Пилоты не заметили случившегося и продолжили следовать по маршруту. Повреждения лайнера обнаружили только после приземления.

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      Мария Борисова
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