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06:31, 16 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали три шага для формирования финансовой подушки

Экономист Беляев назвал две зарплаты оптимальной подушкой безопасности

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К сожалению, немногие люди имеют сбережения на случай потери работы, хотя иметь финансовую подушку безопасности крайне важно, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ накопить средства на крайний случай.

По словам экономиста, оптимальной является подушка безопасности в размере двухмесячного заработка. Чтобы ее накопить эксперт посоветовал придерживаться трех простых правил.

Во-первых, необходимо поставить себе цель и сделать ее приоритетной, то есть на определенный период времени отодвинуть на второй план все остальные потребности, кроме текущих, рассказал Беляев.

Во-вторых, чтобы сформировать подушку безопасности, следует каждый месяц откладывать в конверт или на банковский счет определенную сумму. Аналитик обратил внимание, что этот взнос должен быть первоочередным, как платеж по счетам за квартиру.

Установлено, что 10 процентов от дохода откладываются совершенно безболезненно, это та сумма, которая фактически не оказывает ощутимого негативного воздействия на удовлетворение ваших текущих потребностей, то есть не сказывается на качестве жизни. Если зарплата позволяет откладывать больше 10 процентов, вы можете еще быстрее сформировать финансовую подушку

Михаил Беляевэкономист

В-третьих, экономист рекомендовал рационализировать текущее потребление. Для начала можно просто перестать проводить досуг в торговых центрах, отметил он. «Мы должны понимать, что покупки, которые совершаются эмоционально, совершенно необязательны. Деньги большинству людей достаются с большим трудом, и, когда они так бесцельно расходуются ни на что, в конце концов становится досадно», — заключил эксперт.

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      Екатерина Смирная
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