Собчак уличила во вранье снявший о ней фильмы НТВ

Журналистка Собчак заявила, что НТВ исказил факты в фильмах о ней

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о снятых телеканалом НТВ фильмах, посвященных ее жизни и профессиональной деятельности. В выпуске шоу «Осторожно, Новости», доступном на YouTube, Собчак заявила, что создатели фильмов исказили некоторые факты о ней.

Собчак отметила, что представленные в материалах НТВ сведения находились в открытом доступе, а именно на ее личных страницах в соцсетях. «Плюс вагон просто откровенного вранья. Фирменный почерк НТВ, так сказать», — подчеркнула она.

В частности, телеведущая заверила, что никогда не владела бизнесом по добыче крабов, несмотря на приведенные в фильмах заявления. Кроме того, Собчак уличила коллег во лжи о ее заработке в десятки миллионов, который ей якобы приносит Telegram-канал «Осторожно, Новости». «Это неправда. Мы не заработали ни копейки», — сообщила журналистка.

Также Собчак сочла недостоверными утверждения авторов фильмов о том, что она отмечала свой день рождения в 2022 году в кругу таких звезд шоу-бизнеса, как певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов), актрисы Рената Литвинова и Ингеборга Дапкунайте, покинувших Россию. Журналистка признала, что действительно приглашала звезд на праздник, но это было в 2012 и 2016 годах. «То есть в чистом виде вранье от НТВ», — заключила она.

Ранее телеканал НТВ попросил Собчак принести в суд документы, подтверждающие наличие у журналистки чести и достоинства. Так редакция телеканала отреагировала на желание телеведущей подать на компанию в суд из-за посвященных ей фильмов.

11 февраля Собчак заявила, что намерена подать иск против НТВ, связанный с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стали два фильма, посвященные личной жизни и работе Собчак, «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».