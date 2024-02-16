В Москве суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сумма иска стала рекордной в истории российской судебной практики.

Ранее стало известно, что заседание по этому делу пройдет 16 февраля в 11:30 мск. В МТС заявили, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются его «спонсором или организатором».

Телеведущая Анастасия Ивлеева в ночь на 21 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.