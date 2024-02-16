Таганский суд рассмотрит иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Таганский суд Москвы рассмотрит по существу иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор», передает РИА Новости.

Заседание назначено на 16 февраля в 11:30 мск.

В МТС ранее заявили, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются его «спонсором или организатором».

Истец Александр Трещев при этом считает, что оператор должен перевести деньги в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально он требовал компенсации в том числе с блогера Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

Кроме того, Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Также в отношении блогерши была начата налоговая проверка.