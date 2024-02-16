Модель пожаловалась на преследовавшие ее НЛО

Daily Mail: британская модель Абби Клэнси пожаловалась на НЛО

Британская модель Абби Клэнси пожаловалась, что ее автомобиль преследовали три неопознанных летающих объекта (НЛО). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Клэнси рассказала про встречу с ними в подкасте The Therapy Couch, который она ведет вместе с мужем. По ее словам, она стала свидетелем странного явления, когда ехала на автомобиле по шоссе недалеко от Лондона.

Я увидела что-то очень необычное. Был серый дождливый день, дождь шел, но уже перестал. До заката оставалось недолго, яркого естественного света не было, а фонари еще не включили. Но над моей машиной было три продолговатых объекта из света — белого света Абби Клэнси модель

Модель утверждает, что светящиеся объекты сблизились и некоторое время двигались за автомобилем. Затем они разлетелись каждый в своем направлении и скрылись из вида.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.