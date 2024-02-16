Украинский офицер рассказал о критической ситуации в Авдеевке для его бригады

Ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, хуже, чем была в Артемовске (украинское название города — Бахмут), заявил пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бородин, его слова передает РИА Новости.

«Если сравнивать с самым критическим периодом в Бахмуте и сейчас в Авдеевке, почему сейчас сложнее — у врага огромное количество КАБ (корректируемая авиационная бомба — прим. «Ленты.ру»), техники», — сообщил военный.

Ранее боец 110-й бригады ВСУ Виктор Беляк рассказал, что его и сослуживцев намерены оставить в Авдеевке, чтобы продолжать бои за город. По его мнению, у командования ВСУ нет намерения проводить грамотную эвакуацию.

Также стало известно, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон ВСУ «Зенит» на юге Авдеевки. Мониторинговый проект DeepState, работающий в интересах ВСУ, подтвердил, что украинские военные отошли с позиций в районе «Зенита». Уточняется, что в последние дни позиции там находились в полном окружении.