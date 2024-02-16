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21:10, 16 февраля 2024Мир

Зеленского упрекнули в побеге на фоне разгрома ВСУ

Британский аналитик Меркурис: Зеленский покинул Украину на фоне разгрома ВСУ

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну на фоне неудач армии на поле боя вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, комментируя визит главы государства в Германию.

По словам аналитика, Зеленский всегда поступает таким образом, когда положение становится сложным. «Он просто сбегает», — отметил он.

Президент Украины прибыл в Германию в пятницу, 16 февраля, для участия в Мюнхенской международной конференции по безопасности. В ходе своего визита политик и немецкий канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как сообщил Зеленский, договоренности предполагают предоставление Киеву помощи на сумму более 7 миллиардов евро (688,8 миллиарда рублей) в этом году.

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      Марина Совина
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