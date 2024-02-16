Британский аналитик Меркурис: Зеленский покинул Украину на фоне разгрома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну на фоне неудач армии на поле боя вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, комментируя визит главы государства в Германию.

По словам аналитика, Зеленский всегда поступает таким образом, когда положение становится сложным. «Он просто сбегает», — отметил он.

Президент Украины прибыл в Германию в пятницу, 16 февраля, для участия в Мюнхенской международной конференции по безопасности. В ходе своего визита политик и немецкий канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Как сообщил Зеленский, договоренности предполагают предоставление Киеву помощи на сумму более 7 миллиардов евро (688,8 миллиарда рублей) в этом году.