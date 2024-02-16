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17:44, 16 февраля 2024Мир

В ЕС заявили о возможности введения санкций против КНДР из-за России

ЕС может ввести санкции против КНДР якобы из-за военных поставок России
СюжетСанкции против России:

Фото: KCNA / Reuters

Европейский союз (ЕС) может ввести санкций против КНДР якобы из-за военных поставок России. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Санкции — одна из возможностей справиться с этой ситуацией», — констатировал европейский чиновник.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что информация о поставках в Россию ракет из КНДР является ложной. По его словам, США тиражируют заведомо ложную информацию о якобы применении Москвой ракет из Северной Кореи.

США, в свою очередь, ввели новые санкции против одного физического лица и трех юридических организаций РФ из-за якобы передачи России северокорейских баллистических ракет. Уточняется, что в санкционный список попали государственная авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик.

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      Дарья Балацкая
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