Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 16 февраля 2024Мир

В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

МИД РФ: для россиян существуют риски посещения Абхазии

Для россиян есть риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба. Ранее он был осужден за изнасилование и ограбление россиянки, заявили в МИД РФ.

«Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей», — написано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. Как отмечается, в МИД, «с крайним недоумении» восприняли данную информацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      В Авдеевке установили российский флаг

      В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

      Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»

      Для белгородских школ закупили дивизионные аптечки

      ВСУ обстреляли села в Белгородской области

      Подоляк высказался о последствиях ухода ВСУ из Авдеевки

      Брат школьницы выстрелил в ее учителя из-за сексуальных домогательств

      В России зафиксировали снижение естественной убыли населения

      Трамп пообещал в случае победы на выборах вернуть уважение других стран к США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше