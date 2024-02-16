В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

МИД РФ: для россиян существуют риски посещения Абхазии

Для россиян есть риски посещения Абхазии из-за выхода на свободу Эдгара Абухба. Ранее он был осужден за изнасилование и ограбление россиянки, заявили в МИД РФ.

«Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей», — написано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Абухба вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда Абхазии. Как отмечается, в МИД, «с крайним недоумении» восприняли данную информацию.