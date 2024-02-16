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16:41, 16 февраля 2024Мир

В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности

Генсек ООН Гутерриш: сегодня мир по-прежнему сталкивается с ядерной угрозой

Фото: Mike Segar / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сегодня мир все еще сталкивается с угрозой ядерного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в нашем многополярном мире мы по-прежнему сталкиваемся с ядерной опасностью», — предупредил Гутерриш.

По словам генсека ООН, современное международное сообщество находится в наиболее расколотом состоянии, чем оно было когда-либо «за последние 75 лет». Он подчеркнул, что даже эпоха холодной войны, по его мнению, была менее напряженной.

В число глобальных угроз политик также включил климатический кризис и неконтролируемое развитие искусственного интеллекта.

Ранее Гутерриш рассказал о неспособности ООН остановить глобальные конфликты. Он выразил свое отчаяние по этому поводу.

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      Лина Пивоварова
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