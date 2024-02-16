В России 500 человек эвакуировали из больницы из-за ложной тревоги

В Бурятии 500 человек эвакуировали из больницы из-за ложной пожарной тревоги

Пятьсот человек эвакуировали из больницы в Бурятии из-за ложной тревоги. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«По улице Яковлева эвакуировано 500 человек. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями при проведении проверки возгораний не обнаружено. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве.

Ранее, в октябре 2023 года, в областной больнице Биробиджана начался пожар. Огонь разгорелся в неврологическом отделении, где на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из-за пожара из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.

До этого в детской больнице в Астрахани произошел пожар. В больнице на улице Островского огонь распространился в ординаторской. Всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали.

