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07:56, 16 февраля 2024Россия

В России 500 человек эвакуировали из больницы из-за ложной тревоги

В Бурятии 500 человек эвакуировали из больницы из-за ложной пожарной тревоги

Фото: Pixabay

Пятьсот человек эвакуировали из больницы в Бурятии из-за ложной тревоги. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«По улице Яковлева эвакуировано 500 человек. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями при проведении проверки возгораний не обнаружено. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве.

Ранее, в октябре 2023 года, в областной больнице Биробиджана начался пожар. Огонь разгорелся в неврологическом отделении, где на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из-за пожара из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.

До этого в детской больнице в Астрахани произошел пожар. В больнице на улице Островского огонь распространился в ординаторской. Всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали.

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      Анастасия Шейкина
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