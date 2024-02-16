Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:39, 16 февраля 2024Экономика

В России назвали условие новых поставок бананов компаниями из Эквадора

Бананы от пяти поставщиков из Эквадора разрешат ввезти в Россию после экспертизы

Фото: Guillermo Granja / Reuters

Пяти экспортерам бананов из Эквадора разрешат возобновить поставки в Россию только по итогам экспертизы. Условие назвали в Россельхознадзоре. Ранее руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил о принятом решении вернуть компаниям соответствующее право под гарантии властей Эквадора.

«Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном по итогам переговоров Данкверта с послом Эквадора Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

В ходе встречи, состоявшейся по инициативе эквадорской стороны, глава Россельхознадзора обратил внимание дипломата на необходимость компетентного ведомства южноамериканской страны усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов. Было отмечено, что товарооборот между странами находится на стабильном уровне, а объем поставок эквадорских бананов в РФ не изменился.

Решение приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора Россельхознадзор принял по причине выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне Авдеевку назвали предвестником новых поражений Киева без помощи США

      Легенда «Спартака» прокомментировал приговор легионеру клуба Промесу

      В Британии анонсировали «крикливый поединок» Лаврова с Кэмероном

      Стало известно о неполадках американского Nova-C

      Россиянкам назвали модную одежду на весну и лето

      Устроившему перестрелку в центре Москвы мужчине избрали меру пресечения

      Путин заявил об успешной замене импортной продукции отечественной

      В Норвегии высмеяли заявление Вяльбе о зависти иностранцев к россиянам

      Губернатор Ростова-на-Дону связал громкие звуки в городе с действиями военных

      Пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше