В России назвали условие новых поставок бананов компаниями из Эквадора

Бананы от пяти поставщиков из Эквадора разрешат ввезти в Россию после экспертизы

Пяти экспортерам бананов из Эквадора разрешат возобновить поставки в Россию только по итогам экспертизы. Условие назвали в Россельхознадзоре. Ранее руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил о принятом решении вернуть компаниям соответствующее право под гарантии властей Эквадора.

«Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном по итогам переговоров Данкверта с послом Эквадора Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

В ходе встречи, состоявшейся по инициативе эквадорской стороны, глава Россельхознадзора обратил внимание дипломата на необходимость компетентного ведомства южноамериканской страны усилить контроль за качеством и безопасностью поставляемых бананов. Было отмечено, что товарооборот между странами находится на стабильном уровне, а объем поставок эквадорских бананов в РФ не изменился.

Решение приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора Россельхознадзор принял по причине выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.