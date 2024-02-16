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10:59, 16 февраля 2024Мир

В США анонсировали встречу Блинкена и Ван И

Politico: в Мюнхене пройдет встреча госсекретаря США и главы МИД Китая

Фото: Dita Alangkara / Pool / Reuters

В первый день Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Politico.

На встрече, согласно источникам издания, они обсудят будущий телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Звонок может состояться «где-то весной».

В китайском МИД подтвердили участие Ван И в конференции в Мюнхене, но о встрече с Энтони Блинкеном отдельно не сообщалось.

Государственный департамент США также анонсировал, что в повестку американской делегации на конференции включены только вопросы Украины, Ближнего Востока и «трансатлантической безопасности».

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По мнению Politico, переговоры свидетельствуют о курсе двух стран на преодоление разногласий. В январе министр иностранных дел Китая уже провел подобную встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке.

Ранее в США открестились от переговоров с Россией по Украине. Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не контактировал с Москвой по вопросу прекращения конфликта.

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      Дмитрий Попов
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