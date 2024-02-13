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02:42, 14 февраля 2024Мир

В США открестились от переговоров с Россией по поводу Украины

Госдеп: США не контактировали с Россией по поводу мирных переговоров по Украине

США не контактировали с Россией по поводу мирных переговоров по Украине, заявили РБК в Госдепе.

Там отметили, что не будут решать будущее Украины без самой Украины. «Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — говорится в сообщении американского ведомства.

О неофициальных контактах Москвы и Вашингтона 13 февраля сообщило агентство Reuters. По данным агентства, российская сторона передала через посредников на Ближнем Востоке сообщение в Вашингтон о том, что готова к мирным переговорам по Украине.

Послание обсуждали видные деятели нынешней американской администрации, в начале этого года даже состоялся телефонный разговор помощника президента России Юрия Ушакова и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. В ходе него американский чиновник заявил, что не готов обсуждать украинский конфликт, но может поговорить о других аспектах сотрудничества России и США.

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      Марина Совина
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