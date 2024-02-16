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06:47, 16 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о сбежавших из Авдеевки бойцах ВСУ

Боец ВСУ заявил, что украинские войска бросили раненых и сбежали из Авдеевки

Фото: Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался жене, что украинские войска бросили раненых сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как уточнил солдат, военным сначала пообещали, что их заберет машина. «Нас шесть человек, четыре человека еще таких как я, что тоже не могут ходить», — указал он.

Военный дозвонился до супруги по видеосвязи. Он рассказал ей об осколках в спине, перебитых ногах. Военный объяснил, что эвакуироваться не сможет. Почему командиры их бросили, он не знает.

В декабре 2023 года стало известно, что ВСУ бросили тела своих военнослужащих под Артемовском и бежали с позиций. Российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат.

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      Марина Совина
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