Задержание похищавших топливо у РЖД россиян попало на видео

ФСБ показала видео задержания двух мужчин за кражу топлива у РЖД

Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность преступной группы, которая похищала топливо у компании РЖД. Силовики задержали двоих ее участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства, где предоставили оперативное видео.

На кадрах сотрудник локомотивного депо останавливается в одном из населенных пунктов, куда подъезжает и его подельник. Вместе они с помощью шланга начинают перекачивать дизельное топливо из тепловоза в специально оборудованный грузовой автомобиль, принадлежащий предпринимателю. Затем к ним подъезжает служебная машина, из которой выбегают сотрудники ФСБ, которые задерживают злоумышленников с поличным.

По данным ведомства, сотрудник РЖД вместе с подельником систематически похищали топливо у компании, продавали его третьим лицам, а затем делили прибыль. Предварительно, злоумышленники успели украсть 20 тысяч литров горюче-смазочных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 158 («Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

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