Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 16 февраля 2024Силовые структуры

Задержание похищавших топливо у РЖД россиян попало на видео

ФСБ показала видео задержания двух мужчин за кражу топлива у РЖД

Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность преступной группы, которая похищала топливо у компании РЖД. Силовики задержали двоих ее участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства, где предоставили оперативное видео.

На кадрах сотрудник локомотивного депо останавливается в одном из населенных пунктов, куда подъезжает и его подельник. Вместе они с помощью шланга начинают перекачивать дизельное топливо из тепловоза в специально оборудованный грузовой автомобиль, принадлежащий предпринимателю. Затем к ним подъезжает служебная машина, из которой выбегают сотрудники ФСБ, которые задерживают злоумышленников с поличным.

По данным ведомства, сотрудник РЖД вместе с подельником систематически похищали топливо у компании, продавали его третьим лицам, а затем делили прибыль. Предварительно, злоумышленники успели украсть 20 тысяч литров горюче-смазочных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 158 («Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее таможенники в Севастополе задержали яхту, которую похитила группа россиян весной 2019 года на Карибских островах.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Завод в Подмосковье перейдет в госсобственность. Ему принадлежит котельная, из-за которой тысячи людей были без тепла

      iPhone 15 Pro подешевел в России на четверть

      Приговоренной к 27 годам колонии Дарье Треповой запросили новый срок

      Группа бойцов ВСУ заявила о желании сложить оружие

      Выросший на лягушке гриб удивил исследователей

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше