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02:26, 16 февраля 2024Мир

Запад обвинили в использовании террористов для свержения неугодных ему режимов

Дипломат Заболоцкая: Запад использует террор для свержения неугодных ему режимов

Фото: Supri / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая обвинила западные государства в том, что они используют войну против террористов для того, чтобы свергать неугодные им правительства в тех или иных странах, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, игры Запада в «войну с террором» оставили кровавый неизгладимый след в ряде регионов мира, включая Ближний Восток.

«Убеждены, что искоренить эту глобальную проблему не удастся до тех пор, пока террористы и экстремисты используются западными государствами для свержения неугодных режимов», — заявила она.

Заболоцкая призвала обратить внимание на то, что терроризм, как правило, распространяется именно в регионах, в которых происходило или происходит иностранное вмешательство во внутренние дела тех или иных стран, особенно под предлогом проведения контртеррористических операций.

Ранее в Москве суд выдал санкцию на заочный арест актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму.

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      Марина Совина
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