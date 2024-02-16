В России отреагировали на заявление ВСУ о подготовке к отступлению под Авдеевкой

Депутат Швыткин: положение ВСУ в Авдеевке говорит о том, что Россия продвигается

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке говорит о том, что Вооруженные силы (ВС) России постепенно продвигаются в этом направлении, рассказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Киева о подготовке к отступлению под Авдеевкой.

«Я всегда отношусь с долей скептицизма в этом направлении (к заявлениям ВСУ о ситуации на фронте — прим. "Ленты.ру"). Информация требует соответствующей проверки. Всегда противника лучше переоценить, чем недооценить», — заявил Швыткин.

Но в любом случае катастрофическое положение ВСУ в Авдеевке говорит о том, что наши вооруженные силы постепенно, монотонно продвигаются в этом направлении Юрий Швыткин член комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, Авдеевка — это серьезно укрепленный район, который имеет подземные коммуникации.

«Самое главное, на мой взгляд, мы еще больше оттесним ВСУ от возможных обстрелов Донецка. Основные обстрелы идут именно с этого направления. Поэтому это самая главная цель, которая сейчас преследуется в хорошем смысле этого слова, — оттеснить демилитаризованную зону противника дальше от субъектов Российской Федерации», — заключил Швыткин.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинская армия готовит позиции для отступления под Авдеевкой. Он рассказал, что в настоящее время идет плановое усиление подразделений ВСУ, а также осуществляются маневры на угрожающих направлениях. Тарнавский также отметил, что оборонительная операция все еще продолжается. В то же время сейчас главный приоритет командования ВСУ — сохранение жизни солдат.

